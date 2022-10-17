Билл Гейтс признался в сотрудничестве с талибами

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что фонд, основанный им с бывшей супругой, Мелиндой Гейтс, работает с правительством "Талибана"* по вопросу борьбы с полиомиелитом в Афганистане. Об этом он сказал в интервью Daily Telegraph.

По словам бизнесмена, встреча партнёров фонда с талибами прошла в Катаре. В подробности договорённостей он вдаваться не стал. Отметил лишь "очень сложную ситуацию", учитывая санкции США против "Талибана". Гейтс не ответил, готов ли он сам встретиться с представителями движения.

"Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по [ликвидации] полиомиелита. Это главный приоритет фонда", — сказал миллиардер.

По его словам, он намерен выделить на борьбу с этим заболеванием во всём мире 1,2 миллиарда долларов дополнительно к пяти миллиардам, направленным на эти цели с 2007 года.

Как рассказывал Лайф, 15 августа 2021 года боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны.