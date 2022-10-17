ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 23:16
4736

Adnkronos: Под Донецком погиб воевавший за ДНР итальянец

На Украине в районе Донецка погиб гражданин Италии. Об этом сообщает агентство Adnkronos, ссылаясь на дипломатические источники.

По его данным, это 28-летний мужчина, который длительное время проживал под Ростовом-на-Дону и участвовал в конфликте как доброволец на стороне Донецкой Народной Республики. Как отмечается в публикации, он был близок итальянскому интернет-сообществу, поддерживавшему Россию.

Итальянцы вышли на митинги против поставок оружия Киеву
Итальянцы вышли на митинги против поставок оружия Киеву

Ранее Лайф сообщал, что итальянский доброволец с позывным Спартак, сражающийся на стороне России, возмутился двуличием европейских СМИ, которые игнорируют обстрелы гражданского населения в Донецке со стороны ВСУ.

BannerImage

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Утраты
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar