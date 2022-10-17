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16 октября, 23:16

Adnkronos: Под Донецком погиб воевавший за ДНР итальянец

На Украине в районе Донецка погиб гражданин Италии. Об этом сообщает агентство Adnkronos, ссылаясь на дипломатические источники.

По его данным, это 28-летний мужчина, который длительное время проживал под Ростовом-на-Дону и участвовал в конфликте как доброволец на стороне Донецкой Народной Республики. Как отмечается в публикации, он был близок итальянскому интернет-сообществу, поддерживавшему Россию.

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Ранее Лайф сообщал, что итальянский доброволец с позывным Спартак, сражающийся на стороне России, возмутился двуличием европейских СМИ, которые игнорируют обстрелы гражданского населения в Донецке со стороны ВСУ.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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