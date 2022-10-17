Исследование показало, где в России можно быстрее накопить на машину
РИА "Новости": Лидером рейтинга по скорости накопления на автомобиль стала Чукотка
Для большинства российских семей машина перестала быть роскошью. Парк легковых автомобилей насчитывает порядка 50 миллионов. Эксперты составили рейтинг экономической состоятельности населения регионов по сроку накопления на транспортное средство стоимостью в 2,3 миллиона рублей. Результаты исследования показали, что среднестатистическому работнику на такое понадобится почти восемь лет, а быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области.
Как сообщает РИА "Новости", исследователи предположили, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% дохода. Так, жителям Чукотки нужно всего 3,7 года, что более чем вдвое меньше срока в среднем по стране. Семья из Ямало-Ненецкого АО будет копить 3 года и 10 месяцев. Из Магаданской области — 4,3 года. Близкий результат также в Ненецком автономном округе и на Камчатке — 4,4 и 4,6 года соответственно.
Лидерство северных регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле, поясняют эксперты. Далее идут Москва (4,7 года), Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года), Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7). Санкт-Петербург расположился на 11-й строчке (5,8 года). В основной массе регионов нужно копить дольше — от 6 до 10 лет.
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