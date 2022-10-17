Хотел мрачности: Камбербэтч признался в переписывании сцен "Доктора Стрэнджа"
Камбербэтч признался, что сам делал сцены из второго "Доктора Стрэнджа" мрачнее
Звезда кинокомикса "Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумия" Бенедикт Камбербэтч сам переписывал часть сцен, чтобы сделать фильм мрачнее. Такое признание он сделал в интервью изданию Prestige Online.
Актёр заверил, что кинорежиссёру Сэму Рэйми и сценаристу ленты Marvel Майклу Уолдрону понравились его идеи. В том числе актёр поработал над сценой сражения главного героя со злым двойником из параллельной вселенной, сделав её менее "приторной".
"В тот момент мы превратили то, что было очень маленьким поединком, в своего рода причудливую и изобретательную битву. Мне это очень понравилось. Именно так мне питчили оригинал давным-давно, когда Скотт Дерриксон (режиссёр первого фильма. — Прим. Лайфа) ещё работал с нами: Стрэндж встречает версии самого себя. Это было то, на что я хотел опереться. Мы могли бы пойти ещё дальше, и, может быть, так и случится в будущем", — пояснил Камбербэтч.
Напомним, что этой весной "Доктор Стрэндж – 2" стал лидером кинопроката в СНГ. За пару дней картина, несмотря на отсутствие показов в России и Белоруссии из-за санкций, собрала 90 миллионов рублей.
Youtube.com / Marvel Entertainment