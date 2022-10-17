Хотел мрачности: Камбербэтч признался в переписывании сцен "Доктора Стрэнджа"

"В тот момент мы превратили то, что было очень маленьким поединком, в своего рода причудливую и изобретательную битву. Мне это очень понравилось. Именно так мне питчили оригинал давным-давно, когда Скотт Дерриксон (режиссёр первого фильма. — Прим. Лайфа) ещё работал с нами: Стрэндж встречает версии самого себя. Это было то, на что я хотел опереться. Мы могли бы пойти ещё дальше, и, может быть, так и случится в будущем", — пояснил Камбербэтч.