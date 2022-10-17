В Британии заговорили о вотуме недоверия Лиз Трасс

Члены британского парламента попросили провести вотум недоверия лидеру Консервативной партии (Комитет 1922) Лиз Трасс. Около ста депутатов направили соответствующие письма председателю руководящего комитета Грэму Брэди. Об этом сообщает портал inews.

"Около 100 членов парламента из числа консерваторов могли написать письма с требованиями провести голосование о смещении Лиз Трасс", — говорится в сообщении издания.

Председатель Комитета 1922 вернётся на работу из отпуска 17 октября. Как пишет издание, один консерватор заявил, что ему потребуется помощь, чтобы открыть заваленную письмами дверь кабинета. Однако истинное количество поданных Брэди писем известно только ему. Другой источник рассказал, что руководство комитета может провести свой вотум недоверия премьеру, если больше не поддерживает Трасс, и председатель комитета может посоветовать ей уйти в отставку.

Действующие правила Консервативной партии допускают обращение депутатов к Брэди о проведении вотума недоверия. Чтобы инициировать голосование, необходима инициатива около 15% членов парламента от тори (примерно 54 депутата). После объявления о проведении назначается тайное голосование. Если лидер партии набирает более 50% голосов, он остаётся на своём посту и получает годовой иммунитет. В противном случае он вынужден будет уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах.