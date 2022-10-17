США перенаправили почти весь экспорт газа на Европу

США поставляют в Европу 70% от всего экспорта сжиженного природного газа, рассказал в эфире телеканала BTV помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт. Он отметил, что Штаты мобилизуют свои ресурсы для обеспечения европейских нужд.

"Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу", — сказал Пайетт.

По его мнению, Европа, которая значительно укрепила свою энергетическую безопасность, сможет легко справиться с трудностями зимнего периода, имея немалую гарантированную поддержку со стороны Америки.