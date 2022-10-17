Вильфанд рассказал, когда в Московском регионе будет первый снег

Если время появления в Московском регионе постоянного снежного покрова это начало декабря, то первые снежинки могут появиться уже в пятницу, 21 октября. Они будут сочетаться с дождём. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет", — рассказал он ТАСС.

Метеоролог напомнил, однако, что бывают годы, когда снежный покров появляется раньше или позже обычного, например в середине ноября или января.

Учёный добавил, что за последние 70 лет климат значительно изменился из-за глобального потепления. В середине XX века формирование снежного покрова в столичном регионе к середине ноября было нормой. К началу XXI века этот период сместился на конец ноября, а теперь и на декабрь.