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16 октября, 21:01

Опрос раскрыл, насколько Байден надоел американцам

Fox: Только треть американцев готовы поддержать Байдена на выборах

Только треть американцев готовы поддержать нынешнего президента Штатов Джо Байдена на предстоящих выборах в 2024 году. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные проведённого им с 9 по 12 октября телефонного опроса. В нём приняли участие 1206 человек.

Так, 33% респондентов заявили, что готовы поддержать Байдена на выборах, тогда как 54% предпочтут отдать свои голоса за других кандидатов. А ведь ещё в январе за Байдена готовы были проголосовать 36% участников опроса.

Даже среди сторонников Демократической партии поддержку нынешнему главе США готовы оказать не все, а только 71% опрошенных. В выборке респондентов, не имеющих партийных предпочтений, за Байдена готовы голосовать всего 13%.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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