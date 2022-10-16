"Культ зубастых": Эксперт рассказала, как некоторые мультики вредят детям

Позволять детям смотреть мультфильмы, какие они хотят, лишь бы отвлечь ребёнка, категорически нельзя. Так считает главный методист и директор образовательного контента онлайн-школы английского языка Novakid Эдриан Лэндри. По её мнению, первыми в списке запрещённых к просмотру можно поставить те, в которых есть монстры.

"Любовь детей к злодеям и культ зубастых монстров пугают родителей. Психологи видят любовь к подобным персонажам в том, что с четырёх-пяти лет ребёнок начинает осознавать и "тестировать" различные чувства, в том числе и страх. Яркая, сильная эмоция нравится ребёнку. При этом переживание страхов — один из необходимых инструментов для обретения контроля над своими чувствами. Однако тут важно не переборщить", — заявила Лэндри в интервью "Газете.ру".

Она объяснила, что детям могут нравиться монстры из-за гиперактивности. Страшные истории могут приводить ребёнка в чувство бодрости. Здесь главное, чтобы родители не поощряли страсть малыша к такому способу саморегуляции во избежание привыкания. Ещё одна "вредная" категория — аниме. Специалист объяснила, что безостановочный поток событий и мельтешение ярких пятен в этом жанре вредят психике. Долгий просмотр таких картин может вызвать тревожность.

Лэндри посоветовала выбирать обучающие мультфильмы. Она отметила, что современные технологии позволяют создавать абсолютно "живых" персонажей с богатым внутренним миром. Главные герои учатся распознавать свои эмоции и правильно справляться с ними, показывая пример малышу. Методист утверждает: опытным путём доказано, что ученики, работающие с видеоконтентом, имеют более высокий показатель вовлечённости в обучающий процесс.

"Усадить ребёнка за планшет, включить обучающие мультфильмы и уйти надолго по делам — удобный план. Однако концентрация внимания у детей 4–10 лет ограничивается 15–25 минутами. Кроме того, информация усваивается в процессе активной коммуникации. Если в момент "киносеанса" с ним не общается учитель или родитель, то подобный пассивный просмотр нужного результата не даст", — рассказала Лэндри.