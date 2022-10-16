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16 октября, 20:43

В Москве нашли тело мужчины в шахте лифта

В Москве СКР начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в шахте лифта

<p>Место гибели мужчины. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=77468925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура города Москвы</a></p>

Место гибели мужчины. Фото © Прокуратура города Москвы

В шахте лифта в жилом доме по Свободному проспекту в Москве обнаружено тело молодого человека. По предварительным данным московской прокуратуры, молодой человек шагнул туда самостоятельно.

"Предварительно, мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение", — говорится в сообщении Прокуратуры Москвы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК РФ. Проводится доследственная проверка.

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Арина Родионова

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