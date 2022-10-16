В Москве нашли тело мужчины в шахте лифта

В шахте лифта в жилом доме по Свободному проспекту в Москве обнаружено тело молодого человека. По предварительным данным московской прокуратуры, молодой человек шагнул туда самостоятельно.

"Предварительно, мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение", — говорится в сообщении Прокуратуры Москвы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК РФ. Проводится доследственная проверка.