В Москве нашли тело мужчины в шахте лифта
В Москве СКР начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в шахте лифта
Место гибели мужчины. Фото © Прокуратура города Москвы
В шахте лифта в жилом доме по Свободному проспекту в Москве обнаружено тело молодого человека. По предварительным данным московской прокуратуры, молодой человек шагнул туда самостоятельно.
"Предварительно, мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение", — говорится в сообщении Прокуратуры Москвы.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК РФ. Проводится доследственная проверка.
Ранее Лайф писал, что камеры сняли жуткие кадры, как взбесившийся лифт едва не обезглавил парня в Краснодаре. Как только он переступил порог, кабина начала движение вверх.