Камеры сняли жуткие кадры, как взбесившийся лифт едва не обезглавил парня в Краснодаре

В Краснодаре лифт едва не обезглавил молодого человека, когда тот входил в кабинку. Инцидент, чудом не закончившийся трагедией, записала установленная в подъёмнике камера.

В Краснодаре лифт едва не обезглавил мужчину, когда тот входил в кабинку. Видео © Telegram / "Жесть Краснодара и края"

На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта. Следом за ним в него пытается зайти другой пассажир. Как только он переступает порог, кабинка начинает движение вверх. Парень чудом успевает выпрыгнуть из лифта, который отправляется покорять соседние этажи с открытой дверью. Ещё бы секунда — и железная конструкция буквально отрубила бы ему голову.

Авторы ролика утверждают, что всё произошло в одной из многоэтажек в жилом комплексе "Ясный". К слову, дому, где произошёл инцидент, нет и трёх лет. Пока никаких официальных комментариев от представителей регионального отделения СК России не поступало.