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9 октября, 11:20

Камеры сняли жуткие кадры, как взбесившийся лифт едва не обезглавил парня в Краснодаре

В ЖК "Ясный" в Краснодаре взбесившийся лифт едва не обезглавил парня

В Краснодаре лифт едва не обезглавил молодого человека, когда тот входил в кабинку. Инцидент, чудом не закончившийся трагедией, записала установленная в подъёмнике камера.

В Краснодаре лифт едва не обезглавил мужчину, когда тот входил в кабинку. Видео © Telegram / "Жесть Краснодара и края"

На кадрах видно, как мужчина выходит из лифта. Следом за ним в него пытается зайти другой пассажир. Как только он переступает порог, кабинка начинает движение вверх. Парень чудом успевает выпрыгнуть из лифта, который отправляется покорять соседние этажи с открытой дверью. Ещё бы секунда — и железная конструкция буквально отрубила бы ему голову.

Авторы ролика утверждают, что всё произошло в одной из многоэтажек в жилом комплексе "Ясный". К слову, дому, где произошёл инцидент, нет и трёх лет. Пока никаких официальных комментариев от представителей регионального отделения СК России не поступало.

Пенсионеры стали заложниками сорвавшегося лифта во Владивостоке

Пенсионеры стали заложниками сорвавшегося лифта во Владивостоке

Ранее Лайф сообщал, что россиянин едва не сгорел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката. Мужчина тяжело пострадал — он получил термические ожоги 3-й степени и повреждение 60 процентов кожи.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "Жесть Краснодара и края"

Наталья Исакова

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