Зеленский заявил о тяжёлых боях под Соледаром и Бахмутом
Украинские военные оказались в тяжёлой ситуации в районах Соледара и Бахмута. Об этом заявил в своём видеообращении президент Незалежной Владимир Зеленский. По его словам, это положение вещей не меняется уже несколько дней.
"Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжёлые бои", — подчеркнул Зеленский в телеграм-канале.
Как рассказывал Лайф, также Зеленский попросил украинцев экономить электричество по вечерам: с 17 до 23 часов. Он отметил, что Киев и область снизили потребление только на 7%, а нужно больше.
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