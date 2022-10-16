Зеленский заявил о тяжёлых боях под Соледаром и Бахмутом

Украинские военные оказались в тяжёлой ситуации в районах Соледара и Бахмута. Об этом заявил в своём видеообращении президент Незалежной Владимир Зеленский. По его словам, это положение вещей не меняется уже несколько дней.

"Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжёлые бои", — подчеркнул Зеленский в телеграм-канале.