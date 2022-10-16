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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 20:46
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Зеленский заявил о тяжёлых боях под Соледаром и Бахмутом

Украинские военные оказались в тяжёлой ситуации в районах Соледара и Бахмута. Об этом заявил в своём видеообращении президент Незалежной Владимир Зеленский. По его словам, это положение вещей не меняется уже несколько дней.

"Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжёлые бои", — подчеркнул Зеленский в телеграм-канале.

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Как рассказывал Лайф, также Зеленский попросил украинцев экономить электричество по вечерам: с 17 до 23 часов. Он отметил, что Киев и область снизили потребление только на 7%, а нужно больше.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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