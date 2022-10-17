В Николаеве после удара загорелся склад ГСМ
В Николаеве после взрыва загорелся склад горюче-смазочных материалов
В Николаеве на Украине горит склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают местные СМИ. Они публикуют видео масштабного пожара.
Видео © Telegram-канал / "Mash на Донбассе"
"️Сообщают, что в Николаеве горит склад ГСМ", — пишет УНИАН в телеграм-канале.
Телеграм-канал "Политика страны" сообщает, что губернатор Николаевской области Ким подтверждает факт ракетных ударов по региону. Там добавляют, что "зарево от пожара видно по всему городу". "Mash на Донбассе" отмечает, что это результат работы беспилотников "Герань-2".
Ранее Лайф писал, что украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Одесской области. В городе звучала сирена воздушной тревоги.
Telegram-канал / "Mash на Донбассе"