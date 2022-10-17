В Николаеве на Украине горит склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщают местные СМИ. Они публикуют видео масштабного пожара.

"️Сообщают, что в Николаеве горит склад ГСМ", — пишет УНИАН в телеграм-канале.

Телеграм-канал "Политика страны" сообщает, что губернатор Николаевской области Ким подтверждает факт ракетных ударов по региону. Там добавляют, что "зарево от пожара видно по всему городу". "Mash на Донбассе" отмечает, что это результат работы беспилотников "Герань-2".