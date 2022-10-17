Премьерство Трасс в Британии сравнили с фееричной катастрофой

Вступление Лиз Трасс в должность премьер-министра Великобритании вскоре привело королевство к фееричной катастрофе. Так о происходящем высказался обозреватель издания Atlantic Том Мактаг.

По его мнению, Трасс теперь войдёт в историю. Сам он впервые в жизни испытал ощущение упадка своей страны — потери чего-то, что нельзя компенсировать никакими деньгами.

"Вот уже три недели Соединённое Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом, который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность", — пишет публицист.

Он считает, что никогда Британия не была в таком унизительном и смехотворном положении, как при премьерстве Трасс. Обозреватель назвал её абсурдной пародией на главу правительства. Причина — в отказе политика от обещания снизить налоги, а также в решении уволить ближайшего соратника.

"Довольно трудно придумать более катастрофический сценарий политического самосожжения", — добавил автор.

По мнению Мактага, Соединённое Королевство может повторить путь Аргентины, которая в 90-х оказалась в хаосе.