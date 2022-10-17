В Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации

В закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" в Госдуме хотят внести поправки — отменить бронь для сенаторов и депутатов, сделать так, чтобы они могли получать отсрочку на общих с остальными гражданами основаниях. Сейчас такое право, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. В законопроекте перечисляется 16 групп россиян, из которых 10 новые.

Как пишет газета "Известия", среди предлагаемых в документе категорий для брони от мобилизации — сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребёнка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребёнком-инвалидом до 18 лет.

А вот отсрочку для парламентариев законопроект предлагает исключить вовсе. К первой категории для мобилизации предлагается причислить тех, кто проходит военную службу в Росгвардии, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СКР и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооружённых сил РФ. Во фракциях ГД отнеслись к инициативе неоднозначно.

"Несколько депутатов без шума, без пыли и криков сами пошли в военкоматы, а эта инициатива, на мой взгляд, просто игра в патриотизм", — заявил изданию член фракции КПРФ Николай Харитонов.