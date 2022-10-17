В Госдуме предложили лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации
"Известия": Госдума обсудит идею лишить депутатов и сенаторов брони от мобилизации
В закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" в Госдуме хотят внести поправки — отменить бронь для сенаторов и депутатов, сделать так, чтобы они могли получать отсрочку на общих с остальными гражданами основаниях. Сейчас такое право, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. В законопроекте перечисляется 16 групп россиян, из которых 10 новые.
Как пишет газета "Известия", среди предлагаемых в документе категорий для брони от мобилизации — сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребёнка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребёнком-инвалидом до 18 лет.
А вот отсрочку для парламентариев законопроект предлагает исключить вовсе. К первой категории для мобилизации предлагается причислить тех, кто проходит военную службу в Росгвардии, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СКР и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооружённых сил РФ. Во фракциях ГД отнеслись к инициативе неоднозначно.
"Несколько депутатов без шума, без пыли и криков сами пошли в военкоматы, а эта инициатива, на мой взгляд, просто игра в патриотизм", — заявил изданию член фракции КПРФ Николай Харитонов.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме отреагировали на сообщения о "новом этапе" частичной мобилизации. Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что таких "этапов" не существует, есть только план для каждого региона, причём некоторые из них его уже выполнили.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков