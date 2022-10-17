В "Обломове" и "Тихом Доне" усмотрели отрицание ценностей

Некоторые сюжеты в произведениях классической русской литературы могут пропагандировать отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения, такое заявление сделали представители Российского книжного союза (РКС). Они направили письмо председателю Комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой проверить сюжеты целого ряда книг, ссылаясь на многочисленные запросы со стороны издателей.

"Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведённые ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки", — указано в письме, которое цитирует ТАСС.

В список "неоднозначных" произведений в том числе попали "Гроза" Александра Островского, "На дне" Максима Горького, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Морфий" Михаила Булгакова, "Лолита" Владимира Набокова, "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго, "Илиада" Гомера, "Гали Ганская" и "Таня" Ивана Бунина, "Тэсс из рода д'Эрбервиллей" Томаса Гарди, "Бесы" Фёдора Достоевского, "Обломов" Ивана Гончарова.

Так, в обращении говорится, что сюжеты из романа Фёдора Достоевского "Бесы" можно отнести к разделу "Совращение малолетних", а отрывок из "Обломова" Ивана Гончарова — к "Нетрадиционным сексуальным отношениям".