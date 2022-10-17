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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 22:40
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Под Сватовом попали в плен украинские разведчики

Шесть разведчиков ВСУ попали в плен в Харьковской области под Сватовом

Военные из Луганской Народной Республики взяли в плен группу украинских разведчиков в селе Берестовое, что под городом Сватово Харьковской области. Об этом рассказал один из них — военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

"Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись", — приводит РИА "Новости" рассказ пленного.

По словам разведчика, затем раздались выстрелы, он пошёл за помощью, был ранен и попал в плен, "даже не успев сопротивляться".

По словам украинского военного, в Харьковской области в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково на стороне ВСУ воевали не менее ста наёмников из Иностранного легиона, в том числе из США, Великобритании и Польши.

"Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать, пока она окопается, и уйти. [Иностранный] легион, пехота", — добавил разведчик.

Отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной
Отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной

Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ сконцентрировали до 35 тысяч бойцов в направлении города Сватово. По его словам, они готовились к попытке прорыва российской линии обороны.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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