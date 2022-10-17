Немецкий журналист внезапно понял, чем грозят санкции против России

Курьянович назвал дискуссию с Орбаном интересной и содержательной. Он подчеркнул, что в результате лучше понял позицию венгров и венгерского правительства. По словам журналиста, "теперь он гораздо яснее видит критерии, по которым Виктор Орбан считает санкции Европейского союза против России ошибочными".

Ранее Орбан заявил, что санкционная политика стран ЕС по отношению к России ошибочна и её нужно менять, так как из-за неё Европа "медленно истекает кровью". Он также сказал, что много раз грозился наложить вето на принятие ЕК новых санкционных пакетов, если национальные интересы его страны не будут учтены.