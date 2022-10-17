ВСУ стали активно отрабатывать форсирование Днепра

Вооружённые силы Украины только в этом месяце дважды проводили учения по форсированию Днепра. В сентябре они делали это трижды. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Проводили учения как минимум три раза только в сентябре... в октябре как минимум речь идёт о двух учениях", — приводит ТАСС его слова.

Рогов сообщил, что боевое слаживание в этом направлении ВСУ начали отрабатывать у населённого пункта Вольноандреевка на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС.

"Эти группы были замечены... около ДнепроГЭС и базировались — по крайней мере, до недавних пор — в Запорожском судоремонтном центре, пока туда не прилетели наши ракеты", — пояснил он.