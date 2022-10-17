Россиянам объяснили, какие разрешения мобильным приложениям давать опасно

Некоторые мобильные приложения благодаря разрешениям, полученным от пользователя, могут сами отправлять СМС, записывать звук или передавать данные о местонахождении телефона. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Вячеслав Дёмин.

"Самое важное разрешение — это права администратора, оно, по сути, даёт приложению полный доступ к мобильному устройству и его файловой системе. Доступ к чтению внутренней памяти означает доступ к закрытому хранилищу, в котором находятся базы данных приложений. Доступ к звонкам и СМС позволяет приложению читать журнал вызовов и совершать звонки, читать и отправлять СМС", — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что чаще всего злоумышленники используют популярные приложения, создатели которых допустили какие-то ошибки. Используя эти уязвимости, они могут внедриться в программу и украсть информацию о владельце смартфона. Есть определённые признаки, которые могут указать на вредоносную активность приложений.

"Если вы заметили, что у вас появляется реклама в приложениях, телефон сам подписывается на платные рассылки и заходит на рекламные сайты, то это признак наличия у вас вредоносного приложения. Чтобы избежать загрузки вредоносного ПО, нужно быть внимательными при скачивании приложений, обращать внимание на отзывы пользователей, количество загрузок и известность издателя", — сказал Дёмин.