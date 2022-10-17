Россиянам объяснили, какие разрешения мобильным приложениям давать опасно
Эксперт Дёмин: Некоторые разрешения приложениям давать опасно
Некоторые мобильные приложения благодаря разрешениям, полученным от пользователя, могут сами отправлять СМС, записывать звук или передавать данные о местонахождении телефона. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности Вячеслав Дёмин.
"Самое важное разрешение — это права администратора, оно, по сути, даёт приложению полный доступ к мобильному устройству и его файловой системе. Доступ к чтению внутренней памяти означает доступ к закрытому хранилищу, в котором находятся базы данных приложений. Доступ к звонкам и СМС позволяет приложению читать журнал вызовов и совершать звонки, читать и отправлять СМС", — пояснил он в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что чаще всего злоумышленники используют популярные приложения, создатели которых допустили какие-то ошибки. Используя эти уязвимости, они могут внедриться в программу и украсть информацию о владельце смартфона. Есть определённые признаки, которые могут указать на вредоносную активность приложений.
"Если вы заметили, что у вас появляется реклама в приложениях, телефон сам подписывается на платные рассылки и заходит на рекламные сайты, то это признак наличия у вас вредоносного приложения. Чтобы избежать загрузки вредоносного ПО, нужно быть внимательными при скачивании приложений, обращать внимание на отзывы пользователей, количество загрузок и известность издателя", — сказал Дёмин.
Ранее Лайф писал, что другой эксперт посоветовал пользователям смартфонов забыть об отпечатке пальца как средстве разблокировки. Он предупредил, что такой метод на самом деле снижает безопасность гаджета.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко