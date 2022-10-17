В Минстрое предложили привлечь безработных на стройки

Строительная сфера в России на сегодня испытывает дефицит кадров в три – пять миллионов человек, сообщили в Общественном совете при Минстрое. Там предлагают привлечь безработных. По данным организации, на учёте в органах занятости находится более 1,8 миллиона человек, которые уже долгое время не могут найти себе место. Систему привлечения обещали разработать в ближайшее время.

"Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов", — рассказала газете "Известия" ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

Как отмечают в организации, востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры, например каменщиков, укладчиков, можно подготовить достаточно легко и быстро. Особенно остро стоит вопрос по нехватке линейных инженерно-технических работников: идёт серьёзное вымывание мастеров, прорабов в возрастной категории до 35 лет.

Всё больше становятся нужны фасадчики, специалисты по инженерным коммуникациям, системам автоматики и управления зданиями. Идея о дополнительных рабочих руках особенно актуальна в свете того, что требуется массовое восстановление новых регионов.

При этом девелоперы отмечают, что в столичном регионе статус безработного далеко не всегда предполагает, что человеку действительно нужна работа. Зачастую кандидаты не мотивированы трудиться. Парадокс в том, что безработный житель столицы просит, условно говоря, 50 тысяч рублей в месяц, а региональный кандидат может получить за месяц 60–80 и даже 100 тысяч.