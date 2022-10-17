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Опубликовано 17 октября 2022, 01:39
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Пленный рассказал, как азовцы отчитывались перед зарубежными кураторами

Пленный майор ВСУ Мищенко: Боевики "Азова" отравляли видеоотчёты за рубеж

Члены украинского националистического полка "Азов"* записывали видеоотчёты, которые затем отправляли за рубеж. Об этом заявил пленный майор Морской пехоты Вооружённых сил Украины Николай Мищенко.

Речь о том периоде, когда "Азов" и морпехи ВСУ удерживали завод Ильича в Мариуполе. Мищенко рассказал РИА "Новости", что однажды он пошёл на задание с командиром батальона и оказался в помещении, где было четыре-пять азовцев.

"С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, — что они снимают видео и отправляют это за границу", — сказал Мищенко.

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Как сообщал Лайф, ранее Николай Мищенко заявил, что украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя символику Вооружённых сил России, тем самым они стремились дестабилизировать обстановку в городе и вызвать панику среди жителей.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев
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