Киевское командование формирует специальные группы для отдельных военных операций, однако затем лишает их возможности связи на передовой для того, чтобы бойцы не смогли самостоятельно ориентироваться во время боевых действий. Об этом рассказал находящийся в плену военнослужащий 53-й бригады ВСУ Ярослав.

Из группы бойца численностью 10 человек за четыре дня погибли трое. Он уточнил, что многие были из разных подразделений и занимали разные позиции. Однако из-за того, что военнослужащие остались без связи, все они были вынуждены не покидать позиции под огнём артиллерии. При этом военные совсем не ориентировались на местности.

"Постоянно были прилёты, прилёты. На пять минут отдых — и опять, час, два могло длиться. У нас было десять человек на позиции, погибших было трое. "Трёхсотых", то есть раненых, совсем не было", — приводит РИА "Новости" слова военнопленного.