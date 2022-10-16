Пленный боец ВСУ рассказал, как Киев удерживает войска на передовой
Пленный боец ВСУ рассказал о дезориентации Киевом войск на передовой
Киевское командование формирует специальные группы для отдельных военных операций, однако затем лишает их возможности связи на передовой для того, чтобы бойцы не смогли самостоятельно ориентироваться во время боевых действий. Об этом рассказал находящийся в плену военнослужащий 53-й бригады ВСУ Ярослав.
Из группы бойца численностью 10 человек за четыре дня погибли трое. Он уточнил, что многие были из разных подразделений и занимали разные позиции. Однако из-за того, что военнослужащие остались без связи, все они были вынуждены не покидать позиции под огнём артиллерии. При этом военные совсем не ориентировались на местности.
"Постоянно были прилёты, прилёты. На пять минут отдых — и опять, час, два могло длиться. У нас было десять человек на позиции, погибших было трое. "Трёхсотых", то есть раненых, совсем не было", — приводит РИА "Новости" слова военнопленного.
Ранее военный эксперт полковник ЛНР Виталий Киселёв заявил, что ВСУ планируют атаку на Кременском и Сватовском направлениях в Луганской Народной Республике с 18 по 20 октября. По его словам, прорываться украинские войска, предположительно, собираются в две-три волны, потому как вот этих "одноразовых" бойцов теробороны "будут гнать наёмники".
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine