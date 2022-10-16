Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС
NTV: Бундесвер хочет обучить украинских бойцов пользованию системами IRIS-T SLM
Бундесвер (Вооружённые силы Германии) в рамках тренировочной миссии Евросоюза собирается обучить пять тысяч солдат Украины. Об этом сообщает телеканал NTV.
По его данным, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок. Так, новоиспечённые бойцы в основном будут получать какие-то базовые навыки, а опытных военных ждёт специальная переподготовка. В частности, их научат управлять системами противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые недавно были отправлены в Киев в качестве военной помощи. Примечательно, что на полигонах ВС Германии будут тренироваться не только украинцы. Немцы также обучат ещё 10 тысяч военных из разных стран ЕС.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ при отступлении бросили списки обучавшихся в Германии военных. В перечнях содержатся сведения о личном составе мотострелковой роты. Перечислены офицеры и младшие чины со званиями, должностями и военно-учётными специальностями.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine