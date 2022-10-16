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Опубликовано 16 октября 2022, 14:32
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Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС

NTV: Бундесвер хочет обучить украинских бойцов пользованию системами IRIS-T SLM

Бундесвер (Вооружённые силы Германии) в рамках тренировочной миссии Евросоюза собирается обучить пять тысяч солдат Украины. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок. Так, новоиспечённые бойцы в основном будут получать какие-то базовые навыки, а опытных военных ждёт специальная переподготовка. В частности, их научат управлять системами противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые недавно были отправлены в Киев в качестве военной помощи. Примечательно, что на полигонах ВС Германии будут тренироваться не только украинцы. Немцы также обучат ещё 10 тысяч военных из разных стран ЕС.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ при отступлении бросили списки обучавшихся в Германии военных. В перечнях содержатся сведения о личном составе мотострелковой роты. Перечислены офицеры и младшие чины со званиями, должностями и военно-учётными специальностями.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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