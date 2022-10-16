Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС

По его данным, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок. Так, новоиспечённые бойцы в основном будут получать какие-то базовые навыки, а опытных военных ждёт специальная переподготовка. В частности, их научат управлять системами противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые недавно были отправлены в Киев в качестве военной помощи. Примечательно, что на полигонах ВС Германии будут тренироваться не только украинцы. Немцы также обучат ещё 10 тысяч военных из разных стран ЕС.