Ле Пен осудила заявление Борреля об ответе Запада на возможный российский удар

Глава фракции Национального объединения в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен осудила заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в случае крупного удара России по Украине Запад даст мощный военный ответ.

"Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну", — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.

Она подчеркнула, что в высказываниях главы европейской дипломатии нет никакого стремления к решению ситуации на Украине и началу переговоров. Ле Пен также добавила, что французам надо быть осторожными, чтобы не сделать слишком большой шаг, который заставил бы вступить Париж в конфликт.