НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 октября, 14:20

Ле Пен осудила заявление Борреля об ответе Запада на возможный российский удар

Глава фракции Национального объединения в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен осудила заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что в случае крупного удара России по Украине Запад даст мощный военный ответ.

"Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну", — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.

Она подчеркнула, что в высказываниях главы европейской дипломатии нет никакого стремления к решению ситуации на Украине и началу переговоров. Ле Пен также добавила, что французам надо быть осторожными, чтобы не сделать слишком большой шаг, который заставил бы вступить Париж в конфликт.

"Увядшая брюссельская капуста": Медведев ответил Боррелю на слова о ядерном ударе

"Увядшая брюссельская капуста": Медведев ответил Боррелю на слова о ядерном ударе

К слову, ЕС уже поспешил откреститься от заявления Борреля о военном ответе России. Высокопоставленный европейский дипломат сообщил журналисту The Wall Street Journal Лоуренсу Норману, что слова главы европейской дипломатии не являются официальной позицией союза.

Обложка ©

Flickr / Global Panorama

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров