Герой Советского Союза Георгий Платонов умер на 100-м году жизни

На 100-м году жизни в Саратовской области скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Фёдорович Платонов. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"В возрасте 99 лет ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник Георгий Фёдорович Платонов. Он был примером жизнелюбия, отваги и верности Родине, человеком, готовым поделиться своими мудростью и опытом, на которого равнялись многие", — написал глава Саратовской области.

По словам губернатора, Георгий Фёдорович пошёл на фронт в юном возрасте, там он принял участие в Курской битве и битве за Днепр, а ещё боролся за освобождение Белоруссии и Польши, участвовал во взятии Берлина. Во время Великой Отечественной войны Платонова трижды ранили. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" было присуждено ему за мужество и героизм. Всего у Георгия Фёдоровича насчитается 25 наград.

"Светлая и добрая память о Георгии Фёдоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и всех жителей Саратовской области", — заключил Бусаргин.