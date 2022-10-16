НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 октября, 14:00

"Они имеют право": В Германии призвали дать привилегии украинским беженцам

Глава Минтруда Германии призвал дать привилегии украинским беженцам

Получившие убежище в Германии украинцы должны рассчитывать на более привилегированные условия, чем другие категории граждан, желающих задержаться в данной стране. Об этом в интервью сообщил министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль. Он напомнил, что украинские беженцы уже освобождены от прохождения официальной процедуры предоставления убежища, то есть они имеют право не только на базовое материальное обеспечение, но и на работу.

"Они имеют право на базовое материальное обеспечение и могут сразу приступать к работе. Отменять тут абсолютно нечего", — сказал Хайль в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag.

Он также отметил, что немецкая сторона уже успела помочь сотням тысяч людей с Украины, но при этом предостерёг от того, чтобы называть их приезд в Германию "социальным туризмом".

"Спасибо за ничего, скучать не будем": Немцы отреагировали на возвращение Мельника на Украину

"Спасибо за ничего, скучать не будем": Немцы отреагировали на возвращение Мельника на Украину

А ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла 85 тысяч мигрантов с Украины и больше не может справляться с таким большим количеством беженцев. Он также добавил, что "чаша переполнена".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров