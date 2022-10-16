Песков: У Путина не запланирована встреча с приехавшим в Москву замгенсека ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС, запланирована ли у российского лидера Владимира Путина встреча с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом.
На соответствующий вопрос официальный представитель Кремля ответил отрицательно. Напомним, что Гриффитс прибыл сегодня в Москву для участия в переговорах по зерновой сделке между Россией и ООН. Встреча уже состоялась, она носила закрытый характер.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что если подтвердится факт использования гуманитарного коридора для вывоза зерна с Украины в террористических целях, то под вопросом окажется его дальнейшее функционирование. Позже в Госдепе заявили о "больших проблемах" из-за возможного закрытия зернового коридора.