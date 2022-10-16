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16 октября, 14:19

Песков: У Путина не запланирована встреча с приехавшим в Москву замгенсека ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС, запланирована ли у российского лидера Владимира Путина встреча с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом.

На соответствующий вопрос официальный представитель Кремля ответил отрицательно. Напомним, что Гриффитс прибыл сегодня в Москву для участия в переговорах по зерновой сделке между Россией и ООН. Встреча уже состоялась, она носила закрытый характер.

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Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что если подтвердится факт использования гуманитарного коридора для вывоза зерна с Украины в террористических целях, то под вопросом окажется его дальнейшее функционирование. Позже в Госдепе заявили о "больших проблемах" из-за возможного закрытия зернового коридора.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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