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16 октября, 14:24

Психолог рассказала, почему детям важно сепарироваться от родителей

Психолог Гришаева: Своевременная сепарация от родителей важна для полноценной личности

Своевременная сепарация от родителей важна для становления здоровой и полноценной личности. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Светлана Гришаева.

"Своевременная сепарация (психологическое отделение, обособление) — необходимое условие здоровой, полноценной личности, понимающей свои границы, своё я, свои потребности и возможности. Ведь, если сепарация не происходит или происходит частично, человеку трудно выстраивать отношения с социумом", — подчеркнула она.

Специалист пояснила, что в таком случае человек старается угодить окружающим даже в ущерб своим желаниям, находится в позиции ведомого, не понимая, чего же сам хочет от жизни. Эксперт также подчеркнула, что сепарация — это не разрыв отношений с родителями, когда дети и взрослые не общаются или даже враждуют друг с другом. Это ситуация, когда одна сторона уважает личное пространство другой, делится радостями и проблемами и при этом не навязывает свои взгляды и способы решения проблем.

Психолог также напомнила, что каждый человек проходит в развитии две стадии: ребёнок и взрослый. Различия между этими позициями, как утверждает Гришаева, в степени зрелости: дети физически, психологически и социально несамостоятельны, в отличие от родителей. Это и приводит к возникновению зависимости ребёнка от взрослых. Однако наступает момент, когда такие ограничения начинают мешать и тормозить развитие детей, причём на родителях это сказывается тоже.

"Поэтому здоровая сепарация — это не бунт, скандал, противопоставление себя миру, а обретение себя, понимание своей сущности, наличие своей точки зрения, а также свободное и ответственное поведение. Думается, каждый родитель хотел бы именно такой судьбы для своего ребёнка, поэтому взрослеем правильно — выстраиваем границы, но не "железный занавес", — заключила Гришаева.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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