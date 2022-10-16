ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 17:19
27962

МО РФ показало кадры боевой работы ракетных комплексов "Оса" в зоне СВО

Минобороны показало видео боевой работы ракетных комплексов "Оса" в зоне спецоперации

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса", которые задействованы в спецоперации на Украине. Данное вооружение применяется для определения воздушных координат целей и их эффективного поражения. ЗРК может сбивать вертолёты, самолёты, ракеты и беспилотники.

Кадры боевой работы расчётов ЗРК "Оса" в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

"Возможности комплекса позволяют обеспечивать надёжную защиту войск на марше, сбивать беспилотники противника и прикрыть огневые позиции артиллеристов", — говорится в сообщении министерства.

На опубликованном ролике видно, что ЗРК "Оса" наносят удары по объектам украинских военных. Также на кадрах можно увидеть обломок сбитого беспилотника ВСУ. Как пояснили в ведомстве, данное вооружение используется для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений, а также важных стратегических объектов.

Кадыров показал видео "огненного вихря" для украинских военных
Кадыров показал видео "огненного вихря" для украинских военных

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы комплексов "Искандер" по объектам ВСУ. На видео показано, как комплекс занимает позиции, где затем военнослужащие маскируют его и приступают к работе по цели.


BannerImage

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar