МО РФ показало кадры боевой работы ракетных комплексов "Оса" в зоне СВО
Минобороны показало видео боевой работы ракетных комплексов "Оса" в зоне спецоперации
Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса", которые задействованы в спецоперации на Украине. Данное вооружение применяется для определения воздушных координат целей и их эффективного поражения. ЗРК может сбивать вертолёты, самолёты, ракеты и беспилотники.
Кадры боевой работы расчётов ЗРК "Оса" в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России
"Возможности комплекса позволяют обеспечивать надёжную защиту войск на марше, сбивать беспилотники противника и прикрыть огневые позиции артиллеристов", — говорится в сообщении министерства.
На опубликованном ролике видно, что ЗРК "Оса" наносят удары по объектам украинских военных. Также на кадрах можно увидеть обломок сбитого беспилотника ВСУ. Как пояснили в ведомстве, данное вооружение используется для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений, а также важных стратегических объектов.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы комплексов "Искандер" по объектам ВСУ. На видео показано, как комплекс занимает позиции, где затем военнослужащие маскируют его и приступают к работе по цели.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России