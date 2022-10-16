Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса", которые задействованы в спецоперации на Украине. Данное вооружение применяется для определения воздушных координат целей и их эффективного поражения. ЗРК может сбивать вертолёты, самолёты, ракеты и беспилотники.

Кадры боевой работы расчётов ЗРК "Оса" в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

"Возможности комплекса позволяют обеспечивать надёжную защиту войск на марше, сбивать беспилотники противника и прикрыть огневые позиции артиллеристов", — говорится в сообщении министерства.

На опубликованном ролике видно, что ЗРК "Оса" наносят удары по объектам украинских военных. Также на кадрах можно увидеть обломок сбитого беспилотника ВСУ. Как пояснили в ведомстве, данное вооружение используется для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений, а также важных стратегических объектов.