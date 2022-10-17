На Западе стали находить отклик идеи Путина

Население стран Запада всё больше проникается идеями президента России Владимира Путина, пишет The Washington Post. В том числе теми, которые в конце предыдущего месяца глава российского государства выразил, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Тогда он заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим и что мир вступил в период революционных трансформаций.

Путин тогда также сказал, что порядок, который отстаивает Запад, основан на двойных стандартах и обмане. По мнению лидера РФ, Штаты пытаются сломить Россию и другие суверенные государства. Президент назвал политическими мазохистами и последователями "нетрадиционных политических отношений" тех, кто готов жить по правилам Запада. Он подчеркнул, что для РФ неприемлемо понятие третьего пола.

"Тенденция, которую мы наблюдаем, отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров. В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели", — прокомментировал изданию интерес Запада к идеям российского президента профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев, занимающийся исследованиями в сфере национальной безопасности.

Он подчеркнул, что дело не только в политике, и привёл в пример миллиардера Илона Маска. Гвоздев объяснил популярность бизнесмена тем, что он воспринимается как человек, который решает проблемы и выполняет свою работу.