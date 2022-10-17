НАТО запустило учения с отработкой ядерных ударов

Военно-воздушные силы стран НАТО начинают ежегодные учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 государств и до 60 военных самолётов. Манёвры стартуют сегодня и продлятся до 30 октября над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря.

Согласно заявлению альянса, боевое оружие в учениях задействовано не будет. При этом ВВС США направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

Федерация американских учёных располагает данными о нахождении на базах в Европе и Турции арсенала США из 100 ядерных авиабомб. В подземных складах Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции размещены бомбы B61-3 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 60 или 170 килотонн, а также B61-4 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 10 или 45 килотонн.

На базах Бюхель (Рейнланд-Пфальц, Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция) под присмотром американских военных хранится по 20 ядерных авиабомб. Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-15E, F-16C/D и Tornado. Их хотят заменить на новый вариант — B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн). В 2015 году эту модификацию без боезаряда испытали в американском штате Невада.

Хвостовое оперение новой авиабомбы делает её управляемой и более точной. Её можно не спускать на парашюте, а сбрасывать с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.