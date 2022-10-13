Ревнивый приморец заманил соперника на безлюдный пляж и застрелил

В Находке на прибрежной территории возле Береговой улицы обнаружили тело мужчины с травмой головы. Это произошло 5 октября. Личность быстро установили, возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"В соответствующей базе данных оказались образцы папиллярного узора рук потерпевшего. Информация о потерпевшем дала возможность установить его личные связи, образ жизни и контакты", — говорится в сообщении СУ СКР по Приморскому краю.

Через два дня после обнаружения тела был задержан подозреваемый. Им оказался 48-летний местный житель. Свою вину он отрицал, но доказательства и показания свидетелей не оставили сомнений о причастности фигуранта к убийству. По версии следствия, в сентябре он обманным путём заманил свою жертву в безлюдное место на пляже и застрелил. Мотивом убийства стала ревность. Суд решил заключить его под стражу. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.