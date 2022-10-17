Шведы стали жаловаться на невозможность прокормить детей из-за инфляции

Резкий рост инфляции привёл к увеличению количества жителей Швеции, неспособных прокормить своих детей. Об этом в эфире телеканала TV4 рассказала представитель благотворительной организации Карлстада Мари Бьерклунд.

Она отметила, что среди людей, обращающихся за помощью, много тех, кому раньше никогда не приходилось этого делать и кто считает подобные просьбы постыдными.

"Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам, это крайне тяжело. <…> Они говорят: "У нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц, помогите мне, есть ли помощь для меня?" И об этом очень трудно говорить", — рассказала Бьерклунд.

Она напомнила, что в период пандемии коронавируса людям приходилось отправлять больных детей в школу, так как в доме не было еды. Если тогда подобные случаи были единичными, то нынешние проблемы могут иметь долгосрочные последствия. По словам эксперта, обращаются за помощью не только родители несовершеннолетних, но также пожилые и одинокие люди. Причиной становится рост цен в магазинах, а также увеличение расходов на отопление. Эксперт отметила подавленные настроения, когда люди задаются вопросом, закончится ли вообще этот кризис.