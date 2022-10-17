ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 03:37
9420

ВСУ наносят удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины бьют из артиллерии по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции и Энергодара. Они целятся в том числе по комплексу технических и административных зданий АЭС, а также ТЭС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Корреспондент агентства рассказал, что под постоянным обстрелом и завод "Энергомаш", который выпускает важное оборудование для нужд атомной электростанции. В нескольких цехах оборудование получило критические повреждения. Местные власти отмечают, что удары наносятся прицельно и корректируются с беспилотников.

В минувшие выходные ВСУ ударили ещё и по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Для этой цели была задействована американская система залпового огня HIMARS. Повреждены были как административные здания, так и спецтехника, необходимая для работы станции.

В Запорожье заявили, что Киев сменил план по захвату АЭС
В Запорожье заявили, что Киев сменил план по захвату АЭС

Ранее Минобороны сообщило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе Запорожской АЭС. Попытка осуществлялась в ночь с 13 на 14 октября, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мирная жизнь: Запорожье и Херсон
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar