ВСУ наносят удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины бьют из артиллерии по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции и Энергодара. Они целятся в том числе по комплексу технических и административных зданий АЭС, а также ТЭС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Корреспондент агентства рассказал, что под постоянным обстрелом и завод "Энергомаш", который выпускает важное оборудование для нужд атомной электростанции. В нескольких цехах оборудование получило критические повреждения. Местные власти отмечают, что удары наносятся прицельно и корректируются с беспилотников.

В минувшие выходные ВСУ ударили ещё и по комплексу зданий Управления капитального строительства ЗАЭС. Для этой цели была задействована американская система залпового огня HIMARS. Повреждены были как административные здания, так и спецтехника, необходимая для работы станции.