"Хирургическая точность": Опубликовано видео двойного удара "Искандеров" по ВСУ

"Цель получена, и "Искандер" из укрытия выдвигается на огневую позицию, чтобы выполнить пуск ракеты. Несмотря на внушительные размеры, комплекс двигается по бездорожью легко и быстро. После пусков — немедленное свёртывание", — отметили в оборонном ведомстве.

На опубликованном видео показан редкий случай, когда "Искандеры" запускают ракеты одновременно. Несмотря на то что установки находятся рядом, цели для их ракет разделяют десятки километров. Как подчеркнули в Минобороны, сверхточные комплексы "Искандер" по оснащению и вариативности использования не имеют аналогов в мире. Они способны с хирургической точностью уничтожить любую цель. При этом удары наносятся на удалении от гражданских объектов.