"Хирургическая точность": Опубликовано видео двойного удара "Искандеров" по ВСУ
Минобороны РФ показало, как расчёты ракетных комплексов "Искандер" бьют по объектам ВСУ
Минобороны России показало, как работают ракетные комплексы "Искандер" в рамках военной спецоперации на Украине, на примере подразделений Западного военного округа. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Работа ракетных комплексов "Искандер" в ходе "Операции Z". Видео @ Telegram / Минобороны России
"Цель получена, и "Искандер" из укрытия выдвигается на огневую позицию, чтобы выполнить пуск ракеты. Несмотря на внушительные размеры, комплекс двигается по бездорожью легко и быстро. После пусков — немедленное свёртывание", — отметили в оборонном ведомстве.
На опубликованном видео показан редкий случай, когда "Искандеры" запускают ракеты одновременно. Несмотря на то что установки находятся рядом, цели для их ракет разделяют десятки километров. Как подчеркнули в Минобороны, сверхточные комплексы "Искандер" по оснащению и вариативности использования не имеют аналогов в мире. Они способны с хирургической точностью уничтожить любую цель. При этом удары наносятся на удалении от гражданских объектов.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные ударом "Искандера" уничтожили ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
Telegram / Минобороны России