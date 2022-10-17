Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы Украины. Он заявил, что все экстренные службы следуют на место ЧП, и призвал жителей города оставаться в укрытиях, пока звучит воздушная тревога.

Налёт дронов-камикадзе в Киеве. Видео © "Страна.ua"

"Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже", — написал Кличко в своём телеграм-канале.

Как сообщает газета "Страна", Киев атакован дронами-камикадзе. Несмотря на интенсивную стрельбу по этим воздушным целям со стороны украинских сил ПВО, уже прозвучало несколько взрывов, над городом поднимается дым. По данным издания, один из взрывов прогремел недалеко от вокзала.