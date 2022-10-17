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17 октября, 05:06

Первый iPhone продали на аукционе по цене автомобиля

iPhone первого поколения продали на аукционе за $40 тысяч

<p>iPhone первого поколения. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Dan Taylor</p>

iPhone первого поколения. Фото © Wikipedia / Dan Taylor

iPhone 2007 года ушёл с молотка за 39 340 долларов, что около 2,5 млн рублей по нынешнему курсу. Об этом сообщили на сайте аукционного дома LCG Auctions. Но не всё так просто: этот аппарат ни разу не извлекали из упаковки, да и саму её сохранили в идеальном состоянии.

"Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. <…> Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии", — значится в описании лота.

По данным новостного портала Business Insider, в год выпуска iPhone стоил 599 долларов. В бюро статистики Министерства труда США при этом отметили, что с учётом инфляции за эти годы цена первого iPhone возросла в 45 раз.

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Ранее Лайф писал, что первая неделя продаж iPhone 14 Plus показала неожиданно низкий спрос на новинку американской корпорации Apple. Продажи iPhone 14 Plus являются "омрачительными" и "вялыми" на фоне результатов моделей Pro. В случае сохранения плохой динамики компания Apple сократит во второй половине октября число заказов на детали для производства как iPhone 14 Plus, так и базовой модели.

Анатолий Симоненко

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