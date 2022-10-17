Первый iPhone продали на аукционе по цене автомобиля

iPhone 2007 года ушёл с молотка за 39 340 долларов, что около 2,5 млн рублей по нынешнему курсу. Об этом сообщили на сайте аукционного дома LCG Auctions. Но не всё так просто: этот аппарат ни разу не извлекали из упаковки, да и саму её сохранили в идеальном состоянии.

"Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. <…> Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии", — значится в описании лота.

По данным новостного портала Business Insider, в год выпуска iPhone стоил 599 долларов. В бюро статистики Министерства труда США при этом отметили, что с учётом инфляции за эти годы цена первого iPhone возросла в 45 раз.