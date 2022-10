Первый iPhone продали на аукционе по цене автомобиля

Ранее Лайф писал, что первая неделя продаж iPhone 14 Plus показала неожиданно низкий спрос на новинку американской корпорации Apple. Продажи iPhone 14 Plus являются "омрачительными" и "вялыми" на фоне результатов моделей Pro. В случае сохранения плохой динамики компания Apple сократит во второй половине октября число заказов на детали для производства как iPhone 14 Plus, так и базовой модели.