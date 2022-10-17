Российские военные применяют в ходе военной спецоперации на Украине ручные электромагнитные комплексы, которые способны удалённо сбивать беспилотники противника. Так, один из бойцов рассказал, что это новое оружие позволило его подразделению за неделю нейтрализовать 20 дронов ВСУ.

Российские военные применяют электромагнитный комплекс для нейтрализации беспилотников. Видео @ ТРК "Звезда"

"Этот аппарат для того, чтобы сбивать БПЛА. В течение двух недель беспрерывной боевой работы было сбито до 20 вражеских беспилотников", — объяснил боец с позывным "Сокол" на видео, которое публикует телекомпания "Звезда".

Как пояснил телеканал, расчёты ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения дронов противника уничтожают их электромагнитным импульсом. Так они прикрывают подразделения артиллерии.

В свою очередь, ТАСС уточняет, что российские военные применяют новейшие ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Гарпун-3". Собеседник агентства рассказал, что оператору достаточно навести антенну устройства в направлении дрона, и электроника летательного аппарата лишается возможности определить местоположение, а ещё прерывается связь беспилотника с оператором.