"Он как ребёнок": Американцев взбесил поедающий мороженое Байден

Жители США остались недовольны поведением президента страны Джо Байдена, который во время посещения кафе в Портленде отвечал на вопросы журналистов, поедая мороженое. Видео появилось на американском ютуб-канале GOP War Room. Американцы обвинили лидера государства в том, что его ничего не беспокоит, кроме сладкого.

Во время беседы с журналистами Байден заявил, что американская экономика "чертовски сильна". Однако он отказался признавать влияние доллара США на проблемы на мировом рынке. Президент заявил, что они являются "причиной недостатка экономического роста и разумной политики в других странах". Такое поведение пользователи резко осудили в комментариях.

"Вау, трудно поверить, что он не беспокоится об Америке!" — написал один из них.

"Джо не беспокоится ни о чём, кроме себя и своего мороженого", — подчеркнул другой.

По словам комментаторов, Байден ведёт себя как ребёнок. Пользователи также отметили, что президент США выглядит жалко каждый раз, когда покупает рожок мороженого в каком-либо заведении. Другие сыронизировали, что он "точно никогда не заморозит мозги". А ещё кто-то обвинил Байдена во лжи.