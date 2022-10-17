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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 05:26
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В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в южных областях Украины — Одесской и Николаевской. Об этом сообщают областные администрации.

"Внимание. Воздушная тревога", — сказано в сообщениях властей в телеграм-каналах.

Ночью 17 октября в Одессе уже звучала тревога, однако утром она была отменена. При этом она продолжает действовать в Киеве и приграничных столице областях.

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Ранее Лайф показывал, как в Николаеве после взрыва загорелся склад горюче-смазочных материалов. Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил факт ракетных ударов по региону.

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Артур Лапсаков
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