В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в южных областях Украины — Одесской и Николаевской. Об этом сообщают областные администрации.
"Внимание. Воздушная тревога", — сказано в сообщениях властей в телеграм-каналах.
Ночью 17 октября в Одессе уже звучала тревога, однако утром она была отменена. При этом она продолжает действовать в Киеве и приграничных столице областях.
Ранее Лайф показывал, как в Николаеве после взрыва загорелся склад горюче-смазочных материалов. Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил факт ракетных ударов по региону.
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