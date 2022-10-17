В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в южных областях Украины — Одесской и Николаевской. Об этом сообщают областные администрации.

Ночью 17 октября в Одессе уже звучала тревога, однако утром она была отменена. При этом она продолжает действовать в Киеве и приграничных столице областях.