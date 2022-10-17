Военная администрация Киевской области сообщила об ударах по критической инфраструктуре

Удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщила пресс-служба военной горадминистрации в телеграм-канале.

Указывается, что все образовательные учреждения в Киеве перешли на дистанционный режим из-за объявления воздушной тревоги в начале учебного процесса. Центры коммунального сервиса в настоящий момент работают удалённо. А вот центры предоставления административных услуг смогут начать функционировать лишь спустя 30 минут после окончания воздушной тревоги, которая пока продолжается.