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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 06:43
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Военная администрация Киевской области сообщила об ударах по критической инфраструктуре

Удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщила пресс-служба военной горадминистрации в телеграм-канале.

Указывается, что все образовательные учреждения в Киеве перешли на дистанционный режим из-за объявления воздушной тревоги в начале учебного процесса. Центры коммунального сервиса в настоящий момент работают удалённо. А вот центры предоставления административных услуг смогут начать функционировать лишь спустя 30 минут после окончания воздушной тревоги, которая пока продолжается.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре Киева. По данным газеты "Страна", украинскую столицу атаковали дроны-камикадзе. Позднее число взрывов в Киеве увеличилось до четырёх.

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