Сербию заставили сменить позицию по антироссийским санкциям

Внешнеполитический комитет Европейского парламента потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, чтобы продолжать переговоры об интеграции Белграда в ЕС. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Европарламент озвучил соответствующее требование после обнародования отчёта ЕК за 2022 год о переговорах с Сербией. В документе говорится о значительном падении уровня согласованности внешней политики Белграда с политикой ЕС: она упала с 64 до 45% за последние два года. При этом, указывает газета, Сербия остаётся единственным кандидатом в Евросоюз, не присоединившимся к санкциям против России.

Вероятно, требования Запада смогли склонить Сербию к европейской позиции. Так, 13 октября Белград проголосовал за антироссийскую резолюцию в ГА ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов и присоединение новых четырёх регионов, которые ранее были украинскими. Изменилась и риторика сербских политиков. Например, вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью местному изданию Euronews заявила, что место Сербии — в Европе, поэтому республика должна согласовывать свою политику с ЕС. По её словам, политика Москвы "практически захватническая", а это поддерживать нельзя. Михайлович добавила, что Белград примет решение по санкциям против РФ до конца октября. Через два дня она сделала заявление, подтверждая свою позицию.

При этом президент Сербии Александр Вучич не исключил возможность введения антироссийских санкций. Однако обращаясь к народу на прошлой неделе, он заявил, что Белград сохранит свою позицию до того момента, пока "ущерб страны не станет значительно больше и пока Сербии не придётся принять иную реальность".

При этом газета обратила внимание, что после встречи Вучича с российским послом в Белграде Александром Боцаном-Харченко позиция сербских властей стала "необычайно прохладной", в сообщении пресс-службы главы государства уже не говорилось о "традиционных заверениях" о невведении санкций против РФ.