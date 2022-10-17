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17 октября, 06:10

Сербию заставили сменить позицию по антироссийским санкциям

"Ъ": Запад склонил Сербию к выбору Евросоюза по санкциям против России

Внешнеполитический комитет Европейского парламента потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, чтобы продолжать переговоры об интеграции Белграда в ЕС. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Европарламент озвучил соответствующее требование после обнародования отчёта ЕК за 2022 год о переговорах с Сербией. В документе говорится о значительном падении уровня согласованности внешней политики Белграда с политикой ЕС: она упала с 64 до 45% за последние два года. При этом, указывает газета, Сербия остаётся единственным кандидатом в Евросоюз, не присоединившимся к санкциям против России.

Вероятно, требования Запада смогли склонить Сербию к европейской позиции. Так, 13 октября Белград проголосовал за антироссийскую резолюцию в ГА ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов и присоединение новых четырёх регионов, которые ранее были украинскими. Изменилась и риторика сербских политиков. Например, вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью местному изданию Euronews заявила, что место Сербии — в Европе, поэтому республика должна согласовывать свою политику с ЕС. По её словам, политика Москвы "практически захватническая", а это поддерживать нельзя. Михайлович добавила, что Белград примет решение по санкциям против РФ до конца октября. Через два дня она сделала заявление, подтверждая свою позицию.

В Сербии заявили, что физическое существование страны зависит от России

В Сербии заявили, что физическое существование страны зависит от России

При этом президент Сербии Александр Вучич не исключил возможность введения антироссийских санкций. Однако обращаясь к народу на прошлой неделе, он заявил, что Белград сохранит свою позицию до того момента, пока "ущерб страны не станет значительно больше и пока Сербии не придётся принять иную реальность".

При этом газета обратила внимание, что после встречи Вучича с российским послом в Белграде Александром Боцаном-Харченко позиция сербских властей стала "необычайно прохладной", в сообщении пресс-службы главы государства уже не говорилось о "традиционных заверениях" о невведении санкций против РФ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республике предложили членство в ЕС в обмен на вступление Косова в ООН. Однако он ответил, что для страны это неприемлемо.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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