По Крымскому мосту разрешили движение автобусов
Минтранс РФ: По Крымскому мосту началось движение автобусов в оба направления
Министерство транспорта России разрешило проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу", — приводит текст сообщения РИА "Новости".
Кроме того, указывается, что помимо автобусов пассажиры могут передвигаться по Крымскому мосту на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования. В Минтрансе также отметили, что есть возможность воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
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