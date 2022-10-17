По Крымскому мосту разрешили движение автобусов

Министерство транспорта России разрешило проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу", — приводит текст сообщения РИА "Новости".