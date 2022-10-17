Разведчик ВСУ подтвердил наличие иностранных наёмников в Харьковской области

Не менее ста иностранных наёмников выполняли боевые задачи в Балаклее и Купянске Харьковской области, рассказал находящийся в российском плену разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

"Балаклея, Семёновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давали задание прочистить путь, завести группу, подождать, пока она окопается, и уйти. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада", — приводит его слова РИА "Новости".

Разведчик лично завёл на Харьковское направление семь групп иностранных наёмников, в каждой из которых было порядка 20 человек. Всего же на этом направлении работало около ста его коллег-разведчиков. По словам пленного, иностранцам просто нравится Украина и они хотят помочь ей победить.

При этом разведчика удивляло, что иностранные офицеры сами горят желанием участвовать в боевых действиях на стороне Киева, хотя до 2022 года иностранцы таких намерений не высказывали. Это помогло украинским военным "не распасться сразу", ведь у них мало опытных бойцов, заключил пленный.