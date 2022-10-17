Газ в Европе подешевел, теперь цена ниже $1400 за тысячу кубометров

Стоимость голубого топлива в Европе упала ниже 1,4 тысячи долларов за одну тысячу кубических метров впервые с конца июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 1343 долларов за тысячу кубических метров, или 133,25 евро за МВт*ч. Общее снижение стоимости голубого топлива с начала дня превышает 6%.