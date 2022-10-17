Газ в Европе подешевел, теперь цена ниже $1400 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе упала ниже $1400 за тысячу кубометров впервые с конца июня
Стоимость голубого топлива в Европе упала ниже 1,4 тысячи долларов за одну тысячу кубических метров впервые с конца июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 1343 долларов за тысячу кубических метров, или 133,25 евро за МВт*ч. Общее снижение стоимости голубого топлива с начала дня превышает 6%.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что за введение потолка цен на газ заплатят жители стран, поддержавших это решение. По словам представителя Кремля, многие государства уже сталкиваются с подобными проблемами.
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