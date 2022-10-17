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17 октября, 07:31

Газ в Европе подешевел, теперь цена ниже $1400 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе упала ниже $1400 за тысячу кубометров впервые с конца июня

Стоимость голубого топлива в Европе упала ниже 1,4 тысячи долларов за одну тысячу кубических метров впервые с конца июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 1343 долларов за тысячу кубических метров, или 133,25 евро за МВт*ч. Общее снижение стоимости голубого топлива с начала дня превышает 6%.

США перенаправили почти весь экспорт газа на Европу

США перенаправили почти весь экспорт газа на Европу

Ранее Дмитрий Песков заявил, что за введение потолка цен на газ заплатят жители стран, поддержавших это решение. По словам представителя Кремля, многие государства уже сталкиваются с подобными проблемами.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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