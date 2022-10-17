Росгвардия выявила 90 пособников киевского режима в Запорожье и на Херсонщине

Сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников ВСУ и вооружённых формирований Киева. А ещё за последнюю неделю было обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил офицер одного из подразделений Росгвардии в беседе с РИА "Новости".

"За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", — сказал он.

Вместе с тем было обнаружено два тайника с оружием и боеприпасами. Росгвардейцы изъяли переносные ЗРК "Игла", 15 единиц противотанковых гранатомётов, более 190 выстрелов к ним и свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.