Экс-замначальника ГИБДД Москвы погиб в ДТП

В результате ДТП в Москве погиб 56-летний бывший заместитель начальника столичного управления ГИБДД Игорь Загрядский. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Загрядский на автомобиле Lexus RX350 в Балтийском проезде врезался в автобус, который остановился перед ним на светофоре. По предварительной информации, это случилось из-за несоблюдения дистанции.

В момент ДТП в автобусе было два пассажира, они не пострадали. На месте аварии у Загрядского диагностировали остановку сердца. Он скончался в больнице.

Игорь Загрядский занимал должность заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве с сентября 2016 года.