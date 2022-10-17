Экс-замначальника ГИБДД Москвы погиб в ДТП
Экс-замначальника столичного управления ГИБДД Игорь Загрядский погиб в ДТП с автобусом
В результате ДТП в Москве погиб 56-летний бывший заместитель начальника столичного управления ГИБДД Игорь Загрядский. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, Загрядский на автомобиле Lexus RX350 в Балтийском проезде врезался в автобус, который остановился перед ним на светофоре. По предварительной информации, это случилось из-за несоблюдения дистанции.
В момент ДТП в автобусе было два пассажира, они не пострадали. На месте аварии у Загрядского диагностировали остановку сердца. Он скончался в больнице.
Игорь Загрядский занимал должность заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве с сентября 2016 года.
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