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17 октября, 07:41

Экс-замначальника ГИБДД Москвы погиб в ДТП

Экс-замначальника столичного управления ГИБДД Игорь Загрядский погиб в ДТП с автобусом

В результате ДТП в Москве погиб 56-летний бывший заместитель начальника столичного управления ГИБДД Игорь Загрядский. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Загрядский на автомобиле Lexus RX350 в Балтийском проезде врезался в автобус, который остановился перед ним на светофоре. По предварительной информации, это случилось из-за несоблюдения дистанции.

В ДТП с пассажирским автобусом в Колумбии погибло 20 человек

В ДТП с пассажирским автобусом в Колумбии погибло 20 человек

В момент ДТП в автобусе было два пассажира, они не пострадали. На месте аварии у Загрядского диагностировали остановку сердца. Он скончался в больнице.

Игорь Загрядский занимал должность заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве с сентября 2016 года.

Ранее Лайф рассказывал о том, что при съезде микроавтобуса с горной трассы в Сербии погиб один человек. Всё произошло рядом с городом Валево на западе страны. Всего в салоне было 18 пассажиров.

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ГИБДД РФ

Илья Суриков

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