Военный врач объяснил, зачем на фронте нужны прокладки и тампоны

Прокладки на фронте используются в качестве стелек для берцев, рассказал анестезиолог-реаниматолог, доброволец Станислав Киселёв. Его слова приводит издание E1.ru.

"Женские прокладки очень хорошо используются, и многие к ним привыкли", — сказал медик, уточнив, что их используют вместо стелек те, кто ходит в берцах.

Лучше, советует врач, купить две-три пары хороших мембранных носков, которые будут защищать значительно эффективнее. Киселёв также опроверг заявления, что кровь можно остановить с помощью прокладок. Некоторые также засовывают в раны тампоны, однако для этого лучше подойдут специальные гемостатические салфетки и порошки, но они должны быть у отрядного медика.

В личной же аптечке нужно носить жгут, турникет, обезболивающее, а также минимальный набор таблеток, среди которых анальгин, лоперамид и противовирусные препараты от ОРВИ, добавил врач.