ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 08:49
89487

Военный врач объяснил, зачем на фронте нужны прокладки и тампоны

Военврач Киселёв: Женские прокладки используются на фронте вместо стелек для берцев

Прокладки на фронте используются в качестве стелек для берцев, рассказал анестезиолог-реаниматолог, доброволец Станислав Киселёв. Его слова приводит издание E1.ru.

"Женские прокладки очень хорошо используются, и многие к ним привыкли", — сказал медик, уточнив, что их используют вместо стелек те, кто ходит в берцах.

Лучше, советует врач, купить две-три пары хороших мембранных носков, которые будут защищать значительно эффективнее. Киселёв также опроверг заявления, что кровь можно остановить с помощью прокладок. Некоторые также засовывают в раны тампоны, однако для этого лучше подойдут специальные гемостатические салфетки и порошки, но они должны быть у отрядного медика.

В России подешевел "мобилизационный набор"
В России подешевел "мобилизационный набор"

В личной же аптечке нужно носить жгут, турникет, обезболивающее, а также минимальный набор таблеток, среди которых анальгин, лоперамид и противовирусные препараты от ОРВИ, добавил врач.

Ранее Лайф рассказывал, что швейная фабрика в Челябинске делает термобельё для мобилизованных. Наш корреспондент попал на производство и показал, как идёт процесс.

BannerImage

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Частичная мобилизация
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar