Россиянка, прожившая в Германии больше 30 лет, сняла на видео момент загрузки военной техники для отправки на Украину. Женщина считает, что вместе с бронемашинами в Незалежную отправятся и немецкие военные.

Погрузка немецкой техники и военных для отправки на Украину. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Автор видео родилась в России, а затем вышла замуж за немца и переехала в Германию, где родила двоих детей. В немецком городе Филлинген она проживает уже более 30 лет. Однако даже при жизни в европейской стране большое и доброе сердце русской женщины непоколебимо: закадровый голос не перестаёт повторять, что немецких военных якобы отправляют на верную смерть.

"Вот это у нас в Филлингене. Вот эти все уроды сейчас поедут на Украину и всех поубивают просто. <...> Мужики-мужики, вернитесь домой лучше", — сказала женщина.

По её словам, один поезд с военной техникой и солдатами уже отправился на Украину, скоро в путь отправится и второй, а сколько их всего будет, неизвестно. Женщина также обратила внимание, что на станции присутствуют даже девушки в военной форме, которые, по её мнению, тоже отправятся воевать на стороне киевского режима.