Русская немка сняла погрузку техники для Украины
Россиянка из Германии сняла на видео погрузку военной техники для отправки на Украину
Россиянка, прожившая в Германии больше 30 лет, сняла на видео момент загрузки военной техники для отправки на Украину. Женщина считает, что вместе с бронемашинами в Незалежную отправятся и немецкие военные.
Автор видео родилась в России, а затем вышла замуж за немца и переехала в Германию, где родила двоих детей. В немецком городе Филлинген она проживает уже более 30 лет. Однако даже при жизни в европейской стране большое и доброе сердце русской женщины непоколебимо: закадровый голос не перестаёт повторять, что немецких военных якобы отправляют на верную смерть.
"Вот это у нас в Филлингене. Вот эти все уроды сейчас поедут на Украину и всех поубивают просто. <...> Мужики-мужики, вернитесь домой лучше", — сказала женщина.
По её словам, один поезд с военной техникой и солдатами уже отправился на Украину, скоро в путь отправится и второй, а сколько их всего будет, неизвестно. Женщина также обратила внимание, что на станции присутствуют даже девушки в военной форме, которые, по её мнению, тоже отправятся воевать на стороне киевского режима.
Ранее сообщалось, что Бундесвер хочет обучить украинских бойцов пользованию системами IRIS-T SLM. Так, для военных предусмотрено несколько ступеней тренировок: новоиспечённые в основном будут получать какие-то базовые навыки, а опытных военных ждёт специальная переподготовка.
LIFE